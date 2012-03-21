版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 08:18 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初下跌,中国成长疑虑笼罩

路透东京3月21日电---日本股市日经指数周三盘初下跌,恐将中止连续五个交易日的涨势,尾随美股走低,因中国经济成长浮现新的疑虑.

不过市场人士表示,日圆走贬可望提振投资人信心并支撑盘势.

日经指数.N225盘初下跌0.4%至10,104.73点,自周一触及的八个半月高点10,172.64回落.

东证股价指数.TOPX跌0.5%至863.03点.(完)

--编译 张明钧;审校 王丽鑫

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐