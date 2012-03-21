《全球重要经济事件一览表》--3月21日-3月28日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月21日(三)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会与全行委员会会议.无公布利率计划(至3月22日).
东京--日本内阁会议.财务大臣安住淳将在会后举行记者会.
伦敦--英国央行将公布3月7-8日货币政策委员会(MPC)会议记录.
伦敦--英国财政大臣奥斯本(George Osborne)提出2012年预算.
伦敦--英国预算责任办公室(OBR)将更新对英国经济和公共财政的预估.
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定.
柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)为国会预算委员会简报内阁的2012及2013年预算,以及直到2016年的财政计画.(1230)
法兰克福--卢森堡财长Luc Frieden将参加法兰克福金融峰会上的一讨论小组,主题为"欧元危机与政府债务"(0945).
法兰克福--世界银行集团(WBG)副行长兼司库Madelyn Antoncic将参加金融峰会上的一讨论小组,主题为"新系统性风险"(0800).
塔林--爱沙尼亚央行副总裁Ulo Kaasik以及国际及公共关系部主管Raoul Lattemae参加欧洲央行管理委员会的会议.
苏黎世--瑞士央行公布2012年3月的月度统计公报,以及月度银行业统计公报(0800).
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克出席众议院监督及政府改革委员会听证会,主题为"欧洲的主权债危机:起因、对美国的影响以及教训."(1330)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在2012年澳洲DCM峰会上发表讲话(2210).
3月22日(四)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在乔治华盛顿大学企管学院发表演讲.主题为"二次大战后的美联储".(1645)
日本神户--日本央行审议委员森本宜久会见商界高管并主持新闻发布会(0500).
苏黎世--瑞士央行理事丹亭在货币市场活动上发表讲话,题为"低利率的世界"(1700).
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在2012年公共部门金融会议中就经济情势发表简报(1240).
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会与全行委员会会议.无公布利率计划(最后一日).
塞维利亚--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在Antares基金会主办的一场论坛中发表演说(0730).
塔林--爱沙尼亚央行副总裁Ulo Kaasik以及国际及公共关系部主管Raoul Lattemae参加欧洲央行管理委员会的会议,以及欧洲系统风险委员会理事会的会议.
海牙--荷兰财长Jan Kees de Jager在议会就欧债危机及相关主题发表演讲.(0900)
纽约州ARMONK--美国联邦储备理事会(FED)纽约联邦储备银行总裁杜德利在哈佛法学院的"建构21世纪金融系统专题座谈会"中发表演讲.(2330)
华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在布鲁金斯学会讨论论文(2000).
华盛顿--瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)出席美国联邦储备理事会(FED)的研究会议,主题为"中央银行:危机前、危机时与危机后"(至3月23日).
3月23日(五)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克为美联储的研究会议致开幕词.会议主题为"中央银行:危机前、危机时与危机后"(1745).
香港--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第15届亚洲投资会议发表演说(0100).
苏黎世--瑞士央行公布季度公报(货币政策报告--商业循环趋势).
伦敦--英国央行公布3月16日金融政策委员会会议记录.
日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼为会议总结.(1130)
西班牙马拉加--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在马拉加大学主办的竞争力论坛中发表演说.(1730)
纽约--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在哈佛欧美专题座谈会中发表演说(1550).
华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特为乔治城大学学生发表演讲,内容为职场生涯及美联储.(1830)
3月24日(六)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在美国联邦储备理事会(FED)的会议"中央银行:危机前、危机时与危机后"中,主持小组讨论(2030).
3月25日(日)
西雅图--美国旧金山联邦储备银行共同主办"2012年全国机构间社区再投资会议(至3月28日)",出席者包括美联储理事杜克.
3月26日(一)
巴黎--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟出席全球互助中心举办的会议(1100).
维吉尼亚州阿灵顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克获邀参加全国企业经济协会2012年经济政策会议,以"美联储的观点"为题发表演说(1200).美国国会预算办公室主任埃曼杜夫以"财政政策选择"发表演说(1245).英国央行货币政策委员会委员迈尔斯出席"长期债务中最合适的货币政策"的讨论会(2045).
3月27日(二)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在摩根士丹利全球宏观投资会议中发表演说.
伦敦--英国央行公布2012年第一季公报.
伦敦--美国联邦储备理事会(FED)波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在全国经济社会研究所发表演讲.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)的贸易、债务及金融工作小组会议.(至3月28日)
布拉格--挪威央行总裁奥尔森在捷克央行20周年纪念日发表演讲.
布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)推出"经济调查:欧元区2012".
华盛顿--美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格在全国企业经济协会2012年经济政策会议的早餐会中发表演说.(1200)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克以"金融危机与大萧条"为题,在乔治华盛顿大学商学院发表演说.(1645)
3月28日(三)
悉尼--澳洲央行公布金融稳定检视报告.(0030)
密苏里州圣路易斯--美国联邦储备理事会(FED)圣路易斯联邦储备银行公布总裁布拉德参加北京"全球货币政策制定:中国与美国"会议时,他在未对新闻界公开活动中的谈话.(0100)
华沙--经济合作暨发展组织启动波兰经济调查.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。