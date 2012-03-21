《全球重要经济事件一览表》--3月21日-3月28日

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3月21日(三)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会与全行委员会会议.无公布利率计划(至3月22日).

东京--日本内阁会议.财务大臣安住淳将在会后举行记者会.

伦敦--英国央行将公布3月7-8日货币政策委员会(MPC)会议记录.

伦敦--英国财政大臣奥斯本(George Osborne)提出2012年预算.

伦敦--英国预算责任办公室(OBR)将更新对英国经济和公共财政的预估.

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定.

柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)为国会预算委员会简报内阁的2012及2013年预算,以及直到2016年的财政计画.(1230)

法兰克福--卢森堡财长Luc Frieden将参加法兰克福金融峰会上的一讨论小组,主题为"欧元危机与政府债务"(0945).

法兰克福--世界银行集团(WBG)副行长兼司库Madelyn Antoncic将参加金融峰会上的一讨论小组,主题为"新系统性风险"(0800).

塔林--爱沙尼亚央行副总裁Ulo Kaasik以及国际及公共关系部主管Raoul Lattemae参加欧洲央行管理委员会的会议.

苏黎世--瑞士央行公布2012年3月的月度统计公报,以及月度银行业统计公报(0800).

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克出席众议院监督及政府改革委员会听证会,主题为"欧洲的主权债危机:起因、对美国的影响以及教训."(1330)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在2012年澳洲DCM峰会上发表讲话(2210).

3月22日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在乔治华盛顿大学企管学院发表演讲.主题为"二次大战后的美联储".(1645)

日本神户--日本央行审议委员森本宜久会见商界高管并主持新闻发布会(0500).

苏黎世--瑞士央行理事丹亭在货币市场活动上发表讲话,题为"低利率的世界"(1700).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在2012年公共部门金融会议中就经济情势发表简报(1240).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会与全行委员会会议.无公布利率计划(最后一日).

塞维利亚--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在Antares基金会主办的一场论坛中发表演说(0730).

塔林--爱沙尼亚央行副总裁Ulo Kaasik以及国际及公共关系部主管Raoul Lattemae参加欧洲央行管理委员会的会议,以及欧洲系统风险委员会理事会的会议.

海牙--荷兰财长Jan Kees de Jager在议会就欧债危机及相关主题发表演讲.(0900)

纽约州ARMONK--美国联邦储备理事会(FED)纽约联邦储备银行总裁杜德利在哈佛法学院的"建构21世纪金融系统专题座谈会"中发表演讲.(2330)

华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在布鲁金斯学会讨论论文(2000).

华盛顿--瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)出席美国联邦储备理事会(FED)的研究会议,主题为"中央银行:危机前、危机时与危机后"(至3月23日).

3月23日(五)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克为美联储的研究会议致开幕词.会议主题为"中央银行:危机前、危机时与危机后"(1745).

香港--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第15届亚洲投资会议发表演说(0100).

苏黎世--瑞士央行公布季度公报(货币政策报告--商业循环趋势).

伦敦--英国央行公布3月16日金融政策委员会会议记录.

日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼为会议总结.(1130)

西班牙马拉加--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在马拉加大学主办的竞争力论坛中发表演说.(1730)

纽约--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在哈佛欧美专题座谈会中发表演说(1550).

华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特为乔治城大学学生发表演讲,内容为职场生涯及美联储.(1830)

3月24日(六)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在美国联邦储备理事会(FED)的会议"中央银行:危机前、危机时与危机后"中,主持小组讨论(2030).

3月25日(日)

西雅图--美国旧金山联邦储备银行共同主办"2012年全国机构间社区再投资会议(至3月28日)",出席者包括美联储理事杜克.

3月26日(一)

巴黎--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟出席全球互助中心举办的会议(1100).

维吉尼亚州阿灵顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克获邀参加全国企业经济协会2012年经济政策会议,以"美联储的观点"为题发表演说(1200).美国国会预算办公室主任埃曼杜夫以"财政政策选择"发表演说(1245).英国央行货币政策委员会委员迈尔斯出席"长期债务中最合适的货币政策"的讨论会(2045).

3月27日(二)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在摩根士丹利全球宏观投资会议中发表演说.

伦敦--英国央行公布2012年第一季公报.

伦敦--美国联邦储备理事会(FED)波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在全国经济社会研究所发表演讲.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)的贸易、债务及金融工作小组会议.(至3月28日)

布拉格--挪威央行总裁奥尔森在捷克央行20周年纪念日发表演讲.

布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)推出"经济调查:欧元区2012".

华盛顿--美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格在全国企业经济协会2012年经济政策会议的早餐会中发表演说.(1200)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克以"金融危机与大萧条"为题,在乔治华盛顿大学商学院发表演说.(1645)

3月28日(三)

悉尼--澳洲央行公布金融稳定检视报告.(0030)

密苏里州圣路易斯--美国联邦储备理事会(FED)圣路易斯联邦储备银行公布总裁布拉德参加北京"全球货币政策制定:中国与美国"会议时,他在未对新闻界公开活动中的谈话.(0100)

华沙--经济合作暨发展组织启动波兰经济调查.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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