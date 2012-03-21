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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 08:44 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初因风险偏好减退而下跌,公债期货走低

路透首尔3月21日电---韩国韩元兑美元KRW=周三盘初下跌.有关中国经济放缓的忧虑打压风险偏好,促使美元兑一篮子主要货币上涨.

0025GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,126.9.周二收盘价为1,124.9.

韩国股市.KS11下跌0.75%.

三年期公债6月期约KTBc1因外资卖盘而下跌0.04点,报103.59.

0025 GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,126.9 1,124.9

日圆/韩元JPYKRW=R 13.4681/877 13.4766/862

韩国公债期货KTBc1* 103.59 103.63

韩国综合股价指数.KS11 2,026.80 2,042.15

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 李婷仪; 审校 张若琪

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