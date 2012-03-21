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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 09:00 BJT

《外汇动态》美元/日圆小跌,因日本出口商卖出

0047GMT--美元/日圆JPY=下跌0.1%至83.64日圆,一日系银行交易商表示,因日本出口商在3月31日会计年度结束前卖出美元.

日圆自上个月以来急跌后,人气依旧疲弱.

"美元/日圆周一没有跌破83.02日圆,这暗示许多市场人士仍愿意逢低买进美元/日圆,"该名交易商表示.(完)

--编译 戴素萍;审校 杜明霞

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