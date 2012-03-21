〔基金观点〕瑞士EIC Partners看好德国E.ON股价及新兴市场概念股

* 预期E.ON股价将触及20欧元

* 倾向间接持有新兴市场曝险

路透法兰克福3月20日电---瑞士资产管理公司EIC Partners的基金经理表示,德国大型公用事业公司E.ON(EONGn.DE)短期仍有强劲的上涨潜力,并称投资人也应该寻找那些拥有庞大新兴市场曝险的企业.

"对于我们而言,E.ON与Statoil(STL.OL)的交易是决定性的股价触媒.我认为E.ON股价将会进一步涨至20欧元."经理人Andreas Schneller表示,他并称该基金持有E.ON的比重已经在近几个月从3%增至5%.

E.ON今年以来股价已经上涨10%,主要受到上周公司重新与挪威Statoil协商天然气采购合约,使其得以降低损失的推动.

E.ON股价目前在18.35欧元附近,距离20欧元还有9%的上涨空间.

Schneller与Stephan Truffer共同管理EIC能源公用事业基金(EIC Energy Utility Fund)2629827.S,该基金规模约5,000万欧元(6,600万美元),今年至今已上涨2%,其指标摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球公用事业指数.dMIWO0UL00NUS为上涨1.4%.

Schneller表示,他不会买进E.ON的同业RWE(RWEG.DE),称在德国再生能源不断增加的情形下,RWE的核能及煤炭发电事业的利润率压力升高.RWE今年以来股价已大涨35%.

尽管新兴市场能源需求料在未来数年持续大增,该基金投资于新兴市场的资金比重仅5%,当被问及此一问题时,Schneller称多数的新兴市场投资是透过拥有新兴市场曝险的企业所间接持有.

"AES(AES.N)或International PowerIPR.L均可作为范例,其中后者有90%的现金流是来自欧洲以外,主要来自巴西.若加上这些,我们持有新兴市场曝险在15-20%."

该基金有超过半数的资金是投资于美国,欧洲占30%,亚洲则是占12%,不过亚洲并未包含在该基金的新兴市场定义中.(完)