版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 11:35 BJT

〔台湾新债〕土银、长荣航等标案登场,得标利率料反应美债利空

路透台北3月21日电---企业年报出炉后,台湾公司债标案也陆续启动.土地银行25亿台币次顺位金融债于今日进行标售,周四与周五也有长荣航空(2618.TW)65亿台币有担债及台湾塑胶(1301.TW)60亿无担债标售案登场.

承销商表示,由于是美债殖利率近期大幅弹升后的首批标售案,市场高度关注利率将如何定价.

一承销人士指出,今日标售的土银次顺债,询价利率约在1.45-1.50%之间.相较于美债走空前,上海商银、台北富邦银行次顺债的1.48%定价利率,由政府直接掌控的土银次顺债询价利率,其实已经较其合理定价向上走高了约3个基点.

"若没有美债影响,土银应该要标在1.45%."他说.

明日标售的长荣航空五年期有担债,由于有台银、合库、一银等共八家金融机构担任保证行,承销商认为,有担债的筹码相对稀少,因此询价利率约在1.25%附近.

至于台塑集团旗下的台湾塑胶,除了五年期外,这次罕见地将标售10亿台币七年期公司债.

一证券承销商指出,现在是长期利率的底部,"台塑想藉机以低利率锁住长天期资金,由于额度不高,可当作试水温的动作."

承销商预期,本次台塑公司债五年期的询价利率约在1.25-1.30%;七年期则在1.35-1.45%.

台塑董事会甫于昨日通过今年将发行总额120亿台币的无担保公司债,期限至多不超过七年,视市场状况分次按面额发行.[ID:nST0442540]

受美联储指经济"温和扩张"言论打击,近期美国指标10年期公债价格US10YT=RR表现疲弱,周二该券价格上扬5/32,收益率报2.36%,低于周一的2.38%.不过盘中收益率曾因一波抛售触及四个半月高位2.399%.(完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐