〔台湾新债〕土银、长荣航等标案登场,得标利率料反应美债利空

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透台北3月21日电---企业年报出炉后,台湾公司债标案也陆续启动.土地银行25亿台币次顺位金融债于今日进行标售,周四与周五也有长荣航空(2618.TW)65亿台币有担债及台湾塑胶(1301.TW)60亿无担债标售案登场.
承销商表示,由于是美债殖利率近期大幅弹升后的首批标售案,市场高度关注利率将如何定价.
一承销人士指出,今日标售的土银次顺债,询价利率约在1.45-1.50%之间.相较于美债走空前,上海商银、台北富邦银行次顺债的1.48%定价利率,由政府直接掌控的土银次顺债询价利率,其实已经较其合理定价向上走高了约3个基点.
"若没有美债影响,土银应该要标在1.45%."他说.
明日标售的长荣航空五年期有担债,由于有台银、合库、一银等共八家金融机构担任保证行,承销商认为,有担债的筹码相对稀少,因此询价利率约在1.25%附近.
至于台塑集团旗下的台湾塑胶,除了五年期外,这次罕见地将标售10亿台币七年期公司债.
一证券承销商指出,现在是长期利率的底部,"台塑想藉机以低利率锁住长天期资金,由于额度不高,可当作试水温的动作."
承销商预期,本次台塑公司债五年期的询价利率约在1.25-1.30%;七年期则在1.35-1.45%.
台塑董事会甫于昨日通过今年将发行总额120亿台币的无担保公司债,期限至多不超过七年,视市场状况分次按面额发行.[ID:nST0442540]
受美联储指经济"温和扩张"言论打击,近期美国指标10年期公债价格US10YT=RR表现疲弱,周二该券价格上扬5/32,收益率报2.36%,低于周一的2.38%.不过盘中收益率曾因一波抛售触及四个半月高位2.399%.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。