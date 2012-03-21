《Campbell专栏》沙特阿拉伯戳破新石油策略憧憬

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell; 编译 戴素萍/梁睿雪/王丽鑫/李婷仪

路透纽约3月20日电---油市观察者误以为沙特阿拉伯正准备微调其油市政策,但在沙持发表对油市的最新声明后,他们只能自讨没趣了.

上周沙特提出其准备处理"意识到的"油市供应短缺及实际供应问题的想法,这暗示其将采取先发制人的行动来应对飙涨的油价.

沙特内阁在之后的声明稿中表示,其将"个别"行动,并与其他海湾生产国合作以将油价拉回至"合理"水准.这番论述加深人们对于沙特政策正在转向的感觉.

沙特石油部长欧那密周二则坚称,今年春季油价上涨完全是因那些难以控制的因素所致.其措辞和对其他价格飙涨的反应如出一辙.

"我想要向你们保证,市场没有供应短缺,"他对记者表示."我们已经准备好且愿意增产,但你需要有买家."

在油价徘徊于每桶125美元附近之际,没有迹象表明沙特会采取与以往不同的措施.

近几个月来,沙特已经将日产量增至990万桶的数十年高位.但暂时来看,增产的石油已经被市场吸收,并未压低油价.

作为唯一一个拥有大规模闲置产能的国家,沙特能够在不动用紧急储备的情况下独力干预实货油市.

但长期以来沙特不愿接受不够好的定价,限制了动用闲置产能的能力.

欧那密周二的声明暗示,沙特石油供应将一如往常.市场石油需求已经满足,并不需要更多.

换句话说,不会改变官方定价公式来让买家获得更多石油.

关于迪拜原油互换的强势,并没有其它解释.互换价格现正暗示亚洲油市十分吃紧.

但有关沙特产量、库存和国内石油需求方面,该国并未承诺会给出更透明的数据.这个灰色区域对油市分析师来说十分关键,尤其是在沙特电力需求消耗掉越来越多的石油之际.

其实油市获得的承诺与以往无异,沙特比谁都清楚到底是怎么回事.

或许真的没有供给短缺.或许真的是像欧那密说的那样,石油库存每天增加100万桶.

问题是市场并不这么认为.

**呼唤欧那密**

作为一个主权国家,沙特可随意处置自己的石油.不过该国对国际事务的影响力,与其如何使用在石油市场的力量关系很大.

沙特通过给自己树立类似于石油"央行"的角色,在OPEC采取温和的态度,使其在全球政策舞台占有一席之地.

然而在某种意义上,欧那密变成了其成就的牺牲品.在1990年代末使OPEC恢复团结后,他在石油市场获得了很高的地位.

欧那密的成就,可部分归功于他真的反感那些暗示对短期情况会有过度反应的事情.最好等情况清楚一些,不要急于行动.

这种态度是他讨厌投机客和怀疑新闻媒体的根源.有时候媒体被认为只是在导致油市波动.

这种策略非常符合沙特的短期利益,可避免油价因短期供应过多而下滑.

然而,沙特对这项策略的坚持似乎开始削弱沙特的整体影响力.交易商几乎可以笃定政策不会出现根本转变.

这俨然就是油市版的格林斯潘卖权(Greenspan put)或贝南克卖权(Bernanke put)--股市及债市交易员深信当市场哀鸿遍野时,美联储一定会出手救市.

也许在油市真有欧那密买权(Naimi call)的存在--即沙特在万事俱足之前不会采取行动.但若真到那个时候,想阻绝危机可能为时已晚.

这就是为何油市观察家近来讨论对抗认知问题的理由.它让人联想到一个更多元化的新政策.

也许新政策正在规划初期.但在其成形之前,沙特可能不愿付诸行动,而只是不厌其烦地以供应良好来安抚市场.(完)