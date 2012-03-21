〔全球矿业〕澳洲上调年度铁矿石出口预估,反映中国强健需求(更新版)

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(新增细节)
* 澳洲预期2011/12年度铁矿石出口达创纪录的4.73亿吨
* 澳洲称中国需求仍旧强健
* 澳洲削减电煤和冶金用煤出口预估
路透悉尼3月21日电---澳洲上调2011/12年度铁矿石出口预估至创纪录的4.73亿吨,高于此前预估的4.60亿吨,反映最大买家中国需求仍将强劲的预期.
尽管中国下修今年成长率目标至八年低点7.5%,但大型矿商仍押注中国经济会软着陆,并持续进行中长期铁矿石产出扩张计划.
澳洲在2010/11年度出口4.07亿吨铁矿石.
澳洲资源和能源经济局(Bureau of Resources and Energy Economics,BREE)周三预估,中长期而言,澳洲出口料年增长约11%,并在2016/17年度达到7.67亿吨.
"制造业投资持续成长,工业生产仍旧畅旺,但略低于2011年水准,而发电和汽车生产则均强劲增长,"BREE在其报告中提到中国的情况.
澳洲是全球最大的铁矿石和冶金用煤供应商,两者均为制钢的关键原料.
根据伯斯的Intierra Resource Intelligence,到2030年全球铁矿石年需求料倍增至约35亿吨,而中国对铁矿石的需求料持续推动市场,尽管增速放缓.
2011/12年度冶金用煤出口预估略为下修至1.48亿吨,低于12月预估的1.50亿吨.电煤出口预估则由1.63亿吨下修至1.62亿吨.(完)
--编译 王冠中;审校 李爽
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