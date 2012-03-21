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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 11:37 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,寿险和投信找券需求不减但气氛观望

路透台北3月21日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持稳.市场资金供应充裕,不过由于季底将至且明日央行理监事会议召开在即,交投气氛谨慎.

资金调度人士指出,由于公司债券源较少,寿险和投信多钱主动找券需求不减,连带使得承作公债RP受惠.不过,因季底不确定因素犹多,加之央行明日将公布利率决议,交易商资金调度偏向保守,附买回承作以短天期为主.

然而,有部分交易商也开始承作跨月交易,成交利率则稳于既有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.

根据路透访查13家金融机构,全数金融机构认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916](完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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