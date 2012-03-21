〔台湾债市〕RP利率持稳,寿险和投信找券需求不减但气氛观望

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透台北3月21日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持稳.市场资金供应充裕,不过由于季底将至且明日央行理监事会议召开在即,交投气氛谨慎.
资金调度人士指出,由于公司债券源较少,寿险和投信多钱主动找券需求不减,连带使得承作公债RP受惠.不过,因季底不确定因素犹多,加之央行明日将公布利率决议,交易商资金调度偏向保守,附买回承作以短天期为主.
然而,有部分交易商也开始承作跨月交易,成交利率则稳于既有区间.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.
根据路透访查13家金融机构,全数金融机构认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916](完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。