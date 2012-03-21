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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 11:47 BJT

〔日本股市〕日经早盘下跌脱离八个半月高位,出口股下滑

路透东京3月21日电---日本股市日经指数周三下滑0.2%,脱离八个半月高位.中国经济成长疑虑再起推低美股,不过市场人士说日圆疲软可支撑人气.

日经指数料将结束五连涨的走势,不过市场却乐见指数出现修正.日经今年以来已上涨将近20%,受惠于美国经济强劲数据,以及全球央行的宽松政策.

早盘收市时,日经指数.N225下跌21.36点,至10,120.63点,脱离周一所及的八个半月高位10,172.64点.

投资人对主要出口股获利了结.丰田汽车(7203.T)下滑1.1%,但年内仍上涨38%.索尼(6758.T)下跌2.3%,今年迄今涨幅28%.

东证股价指数.TOPX下跌0.5%,报864.29点.主板成交量为90日均量的52%.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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