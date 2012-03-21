〔台湾产业〕台推与日本合作,希望取得关键技术补产业不足

路透台北3月21日电---台湾与日本周三宣布成立台日产业合作办公室,行政院政务委员管中闵称,希望转变台湾以代工为强项的产业模式,能透过与日本企业合作,取得日本先进的技术,或成为日本特殊关键零组件于海外的备援基地.

管中闵在办公室启动仪式场边接受记者提问时表示,台湾产业的问题在于上游技术及下游出海口均不足,若不能解决这个问题,产业发展将遭遇瓶颈.而在台湾竞争对手韩国积极与他国签署自由贸易协定之际,联合其他国家一起"抗韩"已是不得不然的趋势.

他认为,日本拥有许多技术,且在去年311地震之后,极需海外的备援基地,台湾可适当扮演角色.

"现在台湾的地位是可以取代的...我们希望可以做到的,就是像日本一样在产业链上变得不可取代."管中闵说.

他并指出,近来朝野对美牛议题针锋相对,但攸关台湾竞争力的问题并没有解决,可能落入"宋人议论未定,金人已过河"的窘境.

出席仪式的精密机械制造商上银科技(2049.TW)总经理蔡惠卿说,台日合作的办公室将为企业提供协助.她指 日本是全球第一大工具机大国,上银科技已定下三至五年内到日本设生产工厂的目标.

"例如去日本做策略合作谈判时,只是透过自己的子公司比较没有办法,但透过这个办公室...它的地位比较高,在谈判时一定会有帮助."蔡惠卿说.

台湾经济部称,台日产业合作将以资通讯(ICT)、航太、数位内容、绿色能源等领域为主.

该部并订下目标,希望在推动台日品牌合作上,能促成10件成功品牌案例;累计未来五年日商在台采购金额达3兆台币,以及日本企业对台湾投资金额由年平均150亿台币成长至300亿.(完)