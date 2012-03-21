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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 14:16 BJT

〔标题新闻〕三井住友信托控股股价挫低逾6%,报导称该公司一部门可能因涉及内线交易遭罚款

备注:该涉案部门为中央三井资产信托银行.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8DK03T]

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