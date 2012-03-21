版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 14:28 BJT

〔台湾经济〕景气已于第一季落底,成长率全年保4%"较辛苦"--官员

路透台北3月21日电---分管经济事务的台湾行政院政务委员管中闵周三称,从各项数据看,景气已于第一季落底,第二季开始将缓慢回升,下半年较好;不过经济成长率全年要保持4%的成长将"较辛苦".

管中闵于一场会议场边表示,今年的外部局势并不好,欧美及中国大陆均有不确定因素,因此冲击到以外贸为主的台湾,但台湾内部的经济情势并不悲观,相信全年经济成长率仍可维持在3%至4%之间.

"3(%)点多的经济成长率已经很好了,没有几个国家可以达到,...韩国今年都未必可以到3%."他说.

台湾主计处对今年经济成长率的最新预估为3.85%.

对于中国下修经济成长目标至7.5%,管中闵认为对台湾影响不大.他表示,中国大陆的政策目标和实际的经济成长率并不相同,一般实际成长率都会高过政策目标2-3个百分点,因此不必过份担心.

他并指出,今年中国有领导层换届的议题,经济将会维稳,不致有太大问题,但2013年的经济成长较难预估,需再做观察.(完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐