〔台湾债市〕10年公债殖利率微幅收高,盘势黏滞缺乏方向

路透台北3月21日电---台湾10年公债101/5殖利率周三微幅收高.由于筹码主导盘面的惯性不变,该券殖利率缺乏追高力道,而下行亦无消息面支撑,仅于极小区间盘整,全天波动约只有半个基点.

交易商认为,上日美国指标10年期公债收益率US10YT=RR已经回落,加上前三大交易商手中筹码过半,令借券较为困难,借券成本也跟着走高,压制空方续攻意愿,盘势转趋黏滞,仅随着台股小幅波动,但不见明显方向.

"大家就是比较小心谨慎,只有券商抛补,没有看到大型银行进场."一外资券商交易员称.

交易商表示,明天央行理监事会及周五的发债计划预料均不会出现惊奇,10年券月底前恐都在当前小幅区间内来回.周五发债计划公布后,料下周将有五年增额发行可供发行前交易(when-issued),届时交易商将转而交易该券,并较有放空的空间.

美国公债价格周二小涨,但抛盘仍令部分公债收益率升至数月高位,因交易商关注经济增强意味着通胀以更快速度攀升,货币政策将较预期提前被收紧.指标10年期美国公债US10YT=RR价格上扬5/32,收益率报2.36%,低于周一的2.38%.30年期公债US30YT=RR价格攀升18/32,收益率从周一尾盘的3.48%降至3.45%.

台湾股市周三收跌0.12%,加权股价指数.TWII收低9.24点,报7,981.94点,是逾一周以来的最低水平.

台湾央行将在22日召开今年第一季的全体理监事会议,以决定利率水准.央行近日在送交立法院的报告中指出,未来将视景气与物价变动,弹性调整货币政策.[ID:nST0509987]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.60 1.0060 1.0010-1.0075 5.0

10 101/5 A01105=TWO +0.45 1.2950 1.2900-1.2955 301.0

一本地证券商交易员称,本周10年券料在1.295%上下微幅波动,主要是冷门券及长券殖利率均偏低,同样压制主流交易券的走势.

而交易商将盘势的变化与通膨的改变做连结.他们指出,经济部即将宣布油电双涨,势必会带动消费者物价指数(CPI)走高,或许将成为发动下波公债变动的主因.

"发债计划就算多发或少发,反应也是一两天就结束,...还是要有消息面的变化才会有明确方向."一银行交易员说.

交易商认为,第二季公债发行总额将与去年同期相仿,约在1,800亿台币至2,000亿之间.若财政部意外少发,或将推高公债价格.财政部将于周五公布第二季公债发行计划.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2950

5 101/1 A01101=TWO 1.0060

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)