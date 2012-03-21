〔日本个股〕中央三井资产信托银行面临内线交易罚款--日经(更新版)

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(新增更多细节)
* 日本SESC计划建议该国金融厅就内幕交易一事对中央三井资产信托银行罚款--日经
* 帝石2010年供股案涉及内线交易--日经
* 券商提供中央三井信托银行有关帝石案的情报--日经
* 中央三井资产信托银行称将配合SESC调查
路透东京3月21日电---日本经济新闻周三报导,日本证券监督当局将建议对中央三井资产信托银行罚款,因其在2012年能源企业国际石油开发帝石(1605.T)公开供股中疑似有内线交易.
这项针对中央三井资产信托银行的举措,将是近年公开供股涉及暧昧不明的内线交易中,日本证券交易监督委员会(SESC)首度采取明确的行动.
日本证券交易监督委员会(SESC)称,正建议对中央三井资产信托银行处以50,000日圆(600美元)罚款.
国际石油开发帝石案是受到调查的对象之一,因为在公布62亿美元售股计画前出现大举放空.导致外界指控讯息有事先泄漏至机构投资人之嫌.
日经新闻报导称,中央三井资产信托银行自一家承销券商取得国际石油开发帝石供股的资讯,中央三井于是在交易公布前做空该股票,之后以较低的价格买回.
报导称,该交易为一家代表外国投资者操作的日本基金带来约1,000万日圆(12万美元)的利润.
中央三井公司发言人士坦承该公司正接受日本证券交易监督委员会(SESC)的调查,但并未就调查的原因置评.中央三井资产信托银行为三井住友信托控股(8309.T)旗下的公司.
SESC据规定不对外就个别案件置评.
三井住友信托股价在消息传出后重挫5.1%.
野村证券和Goldman Sachs International曾担任日本国际石油开发帝石发售股份的全球协办行.
野村证券母公司野村控股(8604.T)股价下跌4.1%.
"我们需要等待官方声明,才能知道真正发生了什么事.但业内人士担心此类事情会继续发生,"NLI Research Institute首席养老金顾问Katsuyuki Tokushima表示.
"我们现在担心的是这是否会由中央三井资产信托蔓延开去."(完)
--编译 李婷仪/王冠中/梁睿雪/程琳; 审校 高琦
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