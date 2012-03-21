主要国家经济指标预测--3月22日****

路透3月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------------------------------------------------
3月21日(三)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 2月 逆差1,200 逆差14,750
出口(较上年同期) -6.4% -9.3%
进口(较上年同期) +8.4% +9.8%
3月22日(四)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差15.53
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 50.3 50.0
服务业PMI 50.6 50.0
综合PMI -- 50.2
0828 德国制造业PMI 3月初值 51.0 50.2
服务业PMI 53.0 52.8
综合PMI -- 52.9
0858 欧元区制造业PMI 3月初值 49.5 49.0
服务业PMI 49.2 48.8
综合PMI 49.7 49.3
0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差51.1
0930 英国零售销售(较前月) 2月 -0.4% +0.9%
(较上年同期) +2.5% +2.0%
1000 欧元区工业订单(较前月) 1月 -2.1% +1.9%
(较上年同期) -3.0% -1.7%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月17日当周 35.4 35.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.575
续请失业金人数(万人) 3月10日当周 336.8 334.3
1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +1.7% -0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% 持平
1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.6% +0.4%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 1月 -- +0.7%
(较上年同期) -- -0.8%
1500 欧元区消费者信心指数 3月 -- 负20.20
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 3,671
外资投资日本股市(亿日圆) -- 870
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 0-9-0 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
0930 英国公共部门收支(亿英镑) 2月 盈余77.69 0
公共部门净借款(亿英镑) 129.09 52
1100 美国抵押贷款指数 3月16日当周 681.9 --
再融资指数 3,603.5 --
1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 459 462
1230 加拿大领先指标(较前月) 2月 +0.6% +0.6%
2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.3% +0.6%
(较上年同期) +1.8% +2.2%
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 3月 正2 --
(完)
--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰