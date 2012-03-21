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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 17:14 BJT

〔台湾个股〕富邦金今年获利料低于去年,期望扩张两岸业务(更新版)

* 今年净利目标料低于去年的305.26亿台币

* 富邦产险将向大连与福建扩张业务

* 台北富邦银行期待拓展台湾中南部业务

路透台北3月21日电---相较于去年景气开高走低,台湾主要金控--富邦金(2881.TW)周三表示,今年景气将会开低走高,但净利目标将低于去年的305.26亿台币.

富邦金总经理龚天行并在业绩说明会中称,金控旗下台北富邦银行位于中国苏州的代表处,将在5月提交升格分行申请.此外,富邦产险在去年11月获得中国保监会许可筹建重庆分公司,并于2月开业,未来将持续向大连与福建扩张业务.

"以往每年有10%成长,(今年)可能会略低这个trend line."龚天行针对今年业绩展望说.

他并针对两岸金融机构参股发表看法称,对大陆参股一直抱持开放态度."但来参股并不是只来买股票而已,要有策略的目的,基于这个想法来寻求可能性."

至于台湾业务发展,龚天行指出,目前台北富邦银行在台分行家数有126家,合适的分行家数则为200家,由于现有分行有七、八成都在大台北地区."目前最缺的就是中南部、新北市."

富邦金今日收跌0.15%,报34.05台币.大盘加权股价指数.TWII则小涨0.12%.(完)

--记者 洪淑珍/詹静宜; 撰写 董永年; 审校 屈桂娟

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