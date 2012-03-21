〔台湾个股〕富邦金今年获利料低于去年,期望扩张两岸业务(更新版)

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 今年净利目标料低于去年的305.26亿台币
* 富邦产险将向大连与福建扩张业务
* 台北富邦银行期待拓展台湾中南部业务
路透台北3月21日电---相较于去年景气开高走低,台湾主要金控--富邦金(2881.TW)周三表示,今年景气将会开低走高,但净利目标将低于去年的305.26亿台币.
富邦金总经理龚天行并在业绩说明会中称,金控旗下台北富邦银行位于中国苏州的代表处,将在5月提交升格分行申请.此外,富邦产险在去年11月获得中国保监会许可筹建重庆分公司,并于2月开业,未来将持续向大连与福建扩张业务.
"以往每年有10%成长,(今年)可能会略低这个trend line."龚天行针对今年业绩展望说.
他并针对两岸金融机构参股发表看法称,对大陆参股一直抱持开放态度."但来参股并不是只来买股票而已,要有策略的目的,基于这个想法来寻求可能性."
至于台湾业务发展,龚天行指出,目前台北富邦银行在台分行家数有126家,合适的分行家数则为200家,由于现有分行有七、八成都在大台北地区."目前最缺的就是中南部、新北市."
富邦金今日收跌0.15%,报34.05台币.大盘加权股价指数.TWII则小涨0.12%.(完)
--记者 洪淑珍/詹静宜; 撰写 董永年; 审校 屈桂娟
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。