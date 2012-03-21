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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 15:23 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元触及一个月收盘低位,公债价格持稳

路透首尔3月21日电---韩国韩元兑美元KRW=周三下跌至一个月收盘低点,投资人纷纷抢进避险资产,因担心中国经济正丧失动能.

韩元兑美元KRW=KFTC报1,129.5韩元,为2月16日以来最低,周二收盘报1,124.9.

海外基金对美元的需求进一步推低了韩元.

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