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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 17:19 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,外资偏汇出但受出口商抛汇抵销

路透台北3月21日电---台币兑美元TWD=TP周三微幅收跌1.8分.台股盘中多数时间随区域走势下跌,外资汇出力道偏强,但多受出口商抛汇需求所抵销;明日央行理监事会议即将登场,市场交投谨慎并静待会后利率决策及声明.

交易商指出,由于通货膨胀还在控制范围内,且景气复苏力道和缓,市场普遍预期央行将维持利率不变.不过近来以色列与伊朗恐爆发军事冲突,国际油价有上扬压力,台湾酝酿调涨油电价的议题也持续延烧,通膨问题恐卷土重来.

"之前有强调打房、通膨,看这次央行偏重的议题是什么,"一位本地银行交易人士称.

市场人士并表示,央行此前赴立院报告也强调将视景气及物价调整货币政策,若消费者物价指数走扬,不排除未来央行将放宽台币升值的容忍幅度,将审慎观望明日央行会后决议及声明;但若缺乏其他消息刺激,台币短线仍难脱29.5-29.6元间.

台湾股市周三终场小幅收涨0.12%,至7,981.94点;外资及陆资在台股微幅买超9.90亿台币,结束连续三日卖超,上交易日为卖超14.71亿.[ID:nST0442916]

新兴市场中,马来西亚马币(林吉特)MYR=周三在200日移动均线下方交投,且一度跌至两个月低位,因马来西亚国企收购海外资产使得美元持续受到买需支撑,同时韩元KRW=下跌,因进口商买进美元.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.576 29.558 29.430-29.576 29.570 7.13 4.94

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.545 29.540 29.530-29.550 29.530 3.45 2.90

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.010/0.020

美元/台币六个月期 -0.135/-0.115 -0.140/-0.110

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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

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