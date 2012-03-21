〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,外资偏汇出但受出口商抛汇抵销

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透台北3月21日电---台币兑美元TWD=TP周三微幅收跌1.8分.台股盘中多数时间随区域走势下跌,外资汇出力道偏强,但多受出口商抛汇需求所抵销;明日央行理监事会议即将登场,市场交投谨慎并静待会后利率决策及声明.
交易商指出,由于通货膨胀还在控制范围内,且景气复苏力道和缓,市场普遍预期央行将维持利率不变.不过近来以色列与伊朗恐爆发军事冲突,国际油价有上扬压力,台湾酝酿调涨油电价的议题也持续延烧,通膨问题恐卷土重来.
"之前有强调打房、通膨,看这次央行偏重的议题是什么,"一位本地银行交易人士称.
市场人士并表示,央行此前赴立院报告也强调将视景气及物价调整货币政策,若消费者物价指数走扬,不排除未来央行将放宽台币升值的容忍幅度,将审慎观望明日央行会后决议及声明;但若缺乏其他消息刺激,台币短线仍难脱29.5-29.6元间.
台湾股市周三终场小幅收涨0.12%,至7,981.94点;外资及陆资在台股微幅买超9.90亿台币,结束连续三日卖超,上交易日为卖超14.71亿.[ID:nST0442916]
新兴市场中,马来西亚马币(林吉特)MYR=周三在200日移动均线下方交投,且一度跌至两个月低位,因马来西亚国企收购海外资产使得美元持续受到买需支撑,同时韩元KRW=下跌,因进口商买进美元.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.576 29.558 29.430-29.576 29.570 7.13 4.94
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.545 29.540 29.530-29.550 29.530 3.45 2.90
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.010/0.020
美元/台币六个月期 -0.135/-0.115 -0.140/-0.110
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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。