〔专栏节选〕中国、日本与东协的三个新变化--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月22日出版的当期「老谢开讲」专栏)

今年在南山人寿举办的经济论坛上，南山人寿副董事长杜英宗定位今年的世界经济为「转折的年代」，这句话一直让我印象深刻。没错！今年是全球经济十分重大的转折年代。

第一个大转折是中国弃保八，这是八年头一次弃守的强烈讯号，意味着中国追求高速ＧＤＰ（国内生产毛额）成长的年代已经暂告一段落。中国不再狂热追求两位数的ＧＤＰ成长，取而代之的是经济从量变到质变，从总量的增加到品质的精进，背后代表了产业的转型，经济结构的再调整。中国过去以高速出口成长，创造巨额贸易顺差，成就全球独大的外汇存底，这个三十年来的一贯模式，开始出现了重大变化。

过去三十年，中国ＧＤＰ的增速成长，出口、投资与消费是三根大支柱，但是这两年，出口的角色蜕变，去年ＧＤＰ成长九．二％，出口占ＧＤＰ的成长从Ｏ．九％变成负Ｏ．五％，出口已成ＧＤＰ的减项，而一直以来居高不下的投资仍占五％，但已较前一个年度下滑Ｏ．六％，高消费拉动的ＧＤＰ则占了四．七％，较一Ｏ年增Ｏ．九％，照这个趋势下去，内需消费终将成为中国拉动ＧＤＰ成长的最核心力量。

这以两会召开期间，北京八家连锁通路发起「阳春三月北京购物季」活动，发放二亿元人民币购物券，以每张二千元人民币、十万张，可以到苏宁电器等大型连锁店购物，凭券打折，大做促销活动。从这个大动作可以看出，提振内需消费，已是中国经济再转型的第一步。

从一九七八年邓小平改革开放以来，中国经济进入快速成长的黄金十年，以中国高居世界第二的庞大经济体来看，中国有如大巨人的身躯，每年以跑百米的速度，持续快速成长了三十年，这是人类历史上罕见的经济奇蹟。而这个经济奇蹟，除了中国人民勤奋努力外，来自四面八方的外国直接投资（ＦＤＩ），以每年八百多亿美元的巨资砸在中国土地上，这是创造中国翻天覆地大变化的一股巨大力量。

如今，过去持续上升的ＦＤＩ开始减速，过去源源不绝流入中国的热钱也放慢脚步，过去中国的外汇存款都是巨额增长，如今开始出现负成长。中国庞大的贸易顺差在二ＯＯ八年达二九五四．六亿美元，到去年已降为一五五一．四亿美元。这次温家宝在两会正式宣示中国放弃保八，这是中国放慢脚步的重要讯号。

**两岸未来贸易发展将有巨大变化**

中国经济的降温，对台湾的影响十分重大。过去中国及香港一直都是台湾最大出口及创造贸易顺差的市场，目前这个结构没有改变，但是今年前两个月显着发现台湾对中国出口零组件、半成品的成长已出现瓶颈，今年前两个月，台湾对香港及中国出口金额为一六八亿美元，衰退一一．三％，这比整体出口衰退四．五％还要大得多，中国对台湾的出口比重，已从最高峰的四六％持续下滑到三七．八％，这个数字透露了两岸未来的贸易发展即将出现巨大变化。过去被台湾忽略的东协市场，今年前两个月，台湾对东协国家出口达八十一．八亿美元，占总体出口比重达一八．四％，创下历年新高纪录。

从这个现象可以看出，ＥＣＦＡ（两岸经济协议）效益并未明显浮现，但是东协加快成长脚步，双边贸易额急速增加，而两岸签署ＥＣＦＡ却卡住台湾与东协国家签署ＦＴＡ（自由贸易协定）的机会，这是眼前台湾必须面对的问题。

第二个大趋势就是东协国家的奋起。九Ｏ年代，李登辉总统当政的年代，李总统全力鼓吹企业南进，当时国内企业纷纷南进探路，有的到泰国，有的到印尼、马来西亚。源头是一九八Ｏ年代，新台币快速升值，有一段时间，我们形容台湾钱太多，叫作「台湾钱淹脚目」，后来钱淹到鼻孔。台湾因为新台币持续升值，从一九八五年的四十．六兑一美元，一直升到九二年的二十四．五二，新台币升值造成房价大涨、股市大涨的泡沫，从九Ｏ年代开始，台湾的资金开始向外逃窜。当时有两股力量，一边是西进，一边是南进。例如，正新、康师傅、旺旺，都是九Ｏ年代西进的先驱，另一边是南进，当时包括东元、宏碁都到菲律宾苏比克湾，台达电、聚亨等则跑到泰国；连一般股票的散户投资人，也是兵分两路，在台股涨到一二六八二点的时候，像大户荣安邱就前进香港大买汇丰控股，也有很多知名大户则另辟战场，到泰国炒股。

九三年底我曾和朋友到访泰国，也到泰国券商参观，进去吓了一大跳，因为很多ＶＩＰ室都是操台语口音，显然都是台湾过去的大户。泰国ＳＥＴ指数在九四年元月五日创下了一七八九．一六点的历史高点，但是这一年，也正是东协国家兴衰的转捩点。

关键的转捩点，是九四年中国突然宣布人民币与外汇券并轨，当时外汇券仅限于外国人流通使用，在外汇券取消前夕，一美元兑换五．七六元人民币，九四年人民币突然贬至八．三兑一美元，当时黑市兑换价一度达十一至十二元人民币，人民币大贬为中国创造强大竞争力，原来跑到东协投资的钱纷纷转向。

从九四年人民币大幅贬值，到九七年亚洲金融风暴，短短只有三年光景，但是资金大挪移却对东南亚及东北亚市场造成严重伤害。热钱快速转向，使东协国家左支右绌，到了九七年全都酿成危机，当时很多人把东协国家的政治贪腐、劳动力太弱，加上银行不良放贷视为金融风暴主因，其实远因是人民币的大幅贬值。

亚洲金融风暴是中国经济跃升的一个重要阶梯，但对多数亚洲国家来说，却是难以承担的重大伤害。一直到今天，像印尼、马来西亚仍有很多在九七年前后大兴土木后来停工的弃楼，亚洲金融风暴给东协国家留下难以磨灭的重伤害。

九七年的亚洲金融风暴，让泰铢从二十二．二兑一美元急速贬到五十六．四五；菲律宾的披索从二十六．八贬到五十八．五；印尼盾从二二四九贬到一六九五Ｏ；马币则是贬至崩溃边缘，最后以三．八兑一美元钉住美元。韩国也受创惨重，韩元从八七四兑一美元狂贬到二ＯＯＯ。

汇市崩盘，股市也崩盘，泰国从一七八九点跌到二Ｏ四．九九点，一直到今天为止，泰国股市都未能回到九四年创下的天价。韩国的灾情也很惨烈，三十一家大财团倒掉十六家，韩国的汽车厂、银行纷纷重组，三星则从废墟中重新站起来。

东协国家经过近二十年的休养生息，今年开始出现了巨大变化，关键又在人民币。从人民币改采浮动以来，人民币已升值逾三Ｏ％，人民币兑美元缓步推进到六．二八八，这个价位已十分接近九四年五．七六的位置。也就是说，人民币贬值带给东协国家的巨大压力已经解除；另一方面，东协国家完全享有工资的优势。

在人民币九四年大贬值的那个年代，中国的工资平均只有三四百元人民币，十几年下来，中国努力调高工资，如今工资水位已上升到三四千元人民币，但东协多数国家仍停留在一千元人民币左右，东协国家逐渐取得低工资的优势。