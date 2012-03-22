〔台湾财政〕若实价课税上路,奢侈税会适时退场--财政部长

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透台北3月22日电---台湾财政部长刘忆如周四表示,若未来实价课税上路,奢侈税会适时退场.
台湾在去年6月正式开征奢侈税,财政部针对"非自用住宅"在短期间之内交易(如未满一年),卖方要缴交奢侈税.
台湾总统马英九虽在1月举行的大选顺利连任,不过得票率自前次的58.45%,下滑至51.60%.针对选举期间遭对手抨击贫富差距过大等问题,马英九在发表感言时称,未来要更重视分配的正义,要持续缩小贫富的差距.[ID:nST0500053]
--记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 张喜良
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。