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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 10:04 BJT

〔台湾财政〕若实价课税上路,奢侈税会适时退场--财政部长

路透台北3月22日电---台湾财政部长刘忆如周四表示,若未来实价课税上路,奢侈税会适时退场.

台湾在去年6月正式开征奢侈税,财政部针对"非自用住宅"在短期间之内交易(如未满一年),卖方要缴交奢侈税.

台湾总统马英九虽在1月举行的大选顺利连任,不过得票率自前次的58.45%,下滑至51.60%.针对选举期间遭对手抨击贫富差距过大等问题,马英九在发表感言时称,未来要更重视分配的正义,要持续缩小贫富的差距.[ID:nST0500053]

--记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 张喜良

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