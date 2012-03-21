〔台湾个股〕中钢增资澳洲子公司,上半年购入矿场权益料再下一城(更新版)

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(新增细节与公司评论)
路透台北3月21日电---台湾钢铁业龙头--中钢(2002.TW)决定增资中钢澳洲子公司91.5亿台币,以备妥银弹支应原料资源投资与开发;且公司今年上半年在澳洲购入矿场权益可望再下一城.
中钢执行副总李庆超周三对路透表示,目前中钢手上有三至四个案子在谈,矿场散见澳洲、巴西及印尼.此次增资澳洲子公司意在备妥银弹,待与澳洲方面的案子谈妥后,即有资金可供立即支应.而相关案子上半年即有希望谈成.
"钱先准备好,标的谈好的话,就可以立刻动用."李庆超说.
该公司称,其资金来源将以本公司营运资金支应,以提高公司料源自给率及降低采购成本.
中钢在上个月已宣布董事会决议以15亿台币购入澳洲MCG公司旗下MDL162煤矿10%权益,加计15.6亿台币的建厂及开发支出,总投资额将达30.6亿台币.
该投资案预计于2016年开始生产,全能生产后,一年预估可提供中钢约60万吨的煤.届时中钢自有的煤矿供给将由目前的3%提高到7%.
中钢董事长邹若齐过去即不断强调,确保原料供给是中钢未来数年的主要战略之一,特别是面对原物料价格波动剧烈的状况.
**去年全年净利衰退近半**
中钢周三亦公布,该公司去年全年净利194.94亿台币,较上一年度衰退约48%;每股盈余1.36台币.
公司亦决议发放股利1.16台币,含股票0.15元及现金1.01元.
中钢还决定提拨盈余22.6亿台币办理盈余转增资,发行2.26亿普通股,每股面额10台币.
中钢周三收涨0.33%报30.05台币;台湾加权股价指数.TWII则收升0.12%.(完)
--记者 林妙容; 审校 乔艳红
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
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路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。