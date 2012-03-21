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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 16:58 BJT

〔台湾个股〕中钢增资澳洲子公司,上半年购入矿场权益料再下一城(更新版)

(新增细节与公司评论)

路透台北3月21日电---台湾钢铁业龙头--中钢(2002.TW)决定增资中钢澳洲子公司91.5亿台币,以备妥银弹支应原料资源投资与开发;且公司今年上半年在澳洲购入矿场权益可望再下一城.

中钢执行副总李庆超周三对路透表示,目前中钢手上有三至四个案子在谈,矿场散见澳洲、巴西及印尼.此次增资澳洲子公司意在备妥银弹,待与澳洲方面的案子谈妥后,即有资金可供立即支应.而相关案子上半年即有希望谈成.

"钱先准备好,标的谈好的话,就可以立刻动用."李庆超说.

该公司称,其资金来源将以本公司营运资金支应,以提高公司料源自给率及降低采购成本.

中钢在上个月已宣布董事会决议以15亿台币购入澳洲MCG公司旗下MDL162煤矿10%权益,加计15.6亿台币的建厂及开发支出,总投资额将达30.6亿台币.

该投资案预计于2016年开始生产,全能生产后,一年预估可提供中钢约60万吨的煤.届时中钢自有的煤矿供给将由目前的3%提高到7%.

中钢董事长邹若齐过去即不断强调,确保原料供给是中钢未来数年的主要战略之一,特别是面对原物料价格波动剧烈的状况.

**去年全年净利衰退近半**

中钢周三亦公布,该公司去年全年净利194.94亿台币,较上一年度衰退约48%;每股盈余1.36台币.

公司亦决议发放股利1.16台币,含股票0.15元及现金1.01元.

中钢还决定提拨盈余22.6亿台币办理盈余转增资,发行2.26亿普通股,每股面额10台币.

中钢周三收涨0.33%报30.05台币;台湾加权股价指数.TWII则收升0.12%.(完)

--记者 林妙容; 审校 乔艳红

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