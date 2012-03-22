《即时观点4》台湾央行维持利率不变,通膨隐忧燃起最快下半年或升息

路透台北3月22日电---台湾央行周四公布第一季理监事会议决议维持利率不变,重贴现率维持在1.875%,这也是三年多以来的高位.央行并称,油价因中东局势不稳及投机炒作,有攀高之虞,未来仍须密切注意通膨走势.

台湾央行也表示,超额储蓄仍高,且物价相对稳定.利率续处低档,但实质利率仍高于多数国家

根据路透访查13家金融机构,所有金融机构一致认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916]

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**市场评论**

--东方汇理银行(香港)分析师张淑娴:

央行本来应该要十分注意通膨压力,但我不太担心台湾的情况,因为台湾的通膨均维持在较低的水准.我们预期第二季央行也会维持利率不变,不过还是要取决于未来的数据.央行的下一步骤比较可能是降息,因为经济前景看来好坏参半,而且不算乐观.

一般来说其他亚洲国家也是相同的状况,他们对经济成长的看法跟此前相较没有那么悲观,但又无法确定,还是会担心通膨的风险.

--汇丰大中华总经分析师郭浩庄:

基于,中东情势加深对输入型通膨恐升高的疑虑、流动性相对宽松、出口前景趋于稳定(拜全球电子产品回补库存之助)、内需仍然稳健,我们预期央行未来两季仍将维持利率不变,今年第四季时始重拾政策中性化的进程,年底前重贴现率将来到2.00%.

--渣打首席经济学家符铭财:

央行的决定不出市场预期,不过从央行总裁的评论来看,跟去年12月比,他对总体经济情势的看法不再那么悲观,这也跟近来的接单和领先指标数据一致.看起来利率维持稳定还会一段时间,我们预期利率维持不变至年底.但到了明年第一季,景气复苏较为坚实,通膨压力也较明显,届时因有经济回稳的支撑,央行可能会较为comfortable(舒服)在此时升息.

--元大投顾协理王诚宏:

这合乎预期,上下风险要平衡.下方风险是指,台湾领先指标虽然已回升若干个月,但还是维持在蓝灯;1-2月进出口跟去年同期比还是弱很多,显示经济虽然有改善迹象,但还是担心力道不够强.上方风险则是来自油价,以及水电价计划调涨,会有通膨隐忧.

所以央行目前维持利率不动.而这个平衡状态要改变,一定要连续两季看到领先指标持续高仰角向上,而且同时指标缓步回升,确认各行各业都是有感转强.再来还要看消费者物价指数(CPI),特别是央行最在乎的核心CPI.预期下半年大家才会对升息有所预期,我们自己预期第四季升息的可能性比较高.

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市后公布.

--台币兑美元TWD=TP收盘微升0.2分,报29.574台币.

--指标10年期公债101/5殖利率A01105=TWO收盘跌0.62基点至1.2888%.

--台股加权股价指数.TWII收高0.98%至8,059.94点.

**相关连结**

--相关资讯可点选台湾央行网站,网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

--官方最新预估,今年经济成长率是3.85%,通膨率是1.46%.

--台湾政府有意调涨油、电和水价,以反应市场机制.主计总处预估,油价及电价调涨对通膨影响较大,若两者价格各调升一成,对CPI年增率一年约贡献0.357和0.356个百分点.

--为令房地产市场降温,央行2010年6月意外升息0.125个百分点,为2008年6月以来首次升息.央行并针对大台北地区祭出房市降温措施,包括新增购屋贷款的成数不得超过房屋监价的七成,取消房贷"只还利息,不还本金"的宽限期.(完)

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