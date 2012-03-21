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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 16:59 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,银行业买超4亿台币

路透台北3月21日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 13.00 9.00 +4.00

票券业 0.00 0.50 -0.50

证券业 10.50 14.00 -3.50 (完)

--记者 林妙容; 审校 林高丽

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