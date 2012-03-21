〔德国财政〕内阁通过预算整顿计画,遵循更加严苛的财政纪律

路透柏林3月21日电---德国官员表示,该国内阁周二同意了未来几年加快整顿财政的计画,暗示该国不仅呼吁其他欧元区国家遵守财政纪律,自身也对此采取相当认真的态度.

预算计画显示,德国会在2014年达成削减债务目标,比先前预定的时间提早两年,并在2016年达成预算收支平衡.德国预定将结构性赤字与国内生产总值(GDP)之比降低至不高于0.35%.

德国亦计画将明年新增净借款降低至196亿欧元,较先前计画少了约50亿.

利息成本降低、社会支出减少和更为乐观的成长前景等因素,将可确保更为严苛的目标得以达成.

该预算计画要在纳入另外两次明年税收预估后,在11月时才会底定.(完)