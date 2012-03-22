〔台湾央行〕维持利率不变,重贴现率维持在三年多高位--消息

路透台北3月22日电---一位接近台湾央行的消息人士周四表示,央行在第一季理监事会议决议维持利率不变,重贴现率维持在1.875%,这也是三年多以来的利率高位.

根据路透访查13家金融机构,所有金融机构一致认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916](完)