〔台湾央行〕决议维持利率不变,声明称仍须密切注意通膨走势

路透台北3月22日电---台湾央行周四公布第一季理监事会议决议维持利率不变,重贴现率维持在1.875%,这也是三年多以来的高位.央行并称,油价因中东局势不稳及投机炒作,有攀高之虞,未来仍须密切注意通膨走势.

台湾央行也表示,超额储蓄仍高,且物价相对稳定.利率续处低档,但实质利率仍高于多数国家

根据路透访查13家金融机构,所有金融机构一致认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916](完)