〔台湾货币市场〕短率平稳,拆借不难但短票跨月交易难成(更新版)

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 央行存单到期大,拆借不难
* 银行不喜做短票跨月交易
* 短票利率主要区间上档略上移
记者 张雅菁
路透台北3月21日电---台湾银行间短期利率周三平稳,央行存单到期量较上日放大,拆借不难;外商银行资金充沛,相对本地银行短钱供给较少,且买票做跨月交易的意愿低.
银行交易员表示,这两天银行当日准备较大,让累积超额准备周二始转为正数,但意谓着可能有些银行还有负数缺口待补.由于下周央行存单到期也不算多,主要到期集中在再下周的提存期底前,预期月底前银行间仍将偏向保守操作.
"昨天收不太到钱,但也没人喊救命.今天又稍微好一点,要收都收得到,"一公股银行人士称.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.401%,上日也在0.401%;区间在0.299-0.700%,同上日.
2-7天拆款利率在0.392-0.71%,上日在0.392-0.72%.
**短票跨月交易难成**
短票方面,票券商指出,发票量延续"枯水期",藉由法人资金及拆款,无甚缺口压力,不过,由于近日银行间操作趋于保守,不喜做跨月交易,票券商为吸引银行承作跨月交易,以分散票券商的资金落点压力,高档利率略微拉高至0.85%.
今日银行间30天内短票利率主要成交在0.83-0.85%,上日在0.83-0.84%.
今日央行存单到期1,238.7亿台币,共发行1,247亿台币存单,存单发行余额增加8.3亿[TW/MMTCN]
接下来央行存单到期依序为周四718亿以及周五565亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负134亿台币;累计超额准备为负56亿台币,加计前期1%的超额准备为805亿台币.
**RP利率不变**
债市同业附买回(RP)利率周三持稳.市场资金供应充裕,不过由于季底将至且明日央行理监事会议召开在即,交投气氛谨慎.
资金调度人士指出,由于公司债券源较少,寿险和投信多钱主动找券需求不减,连带使得承作公债RP受惠.不过,因季底不确定因素犹多,加之央行明日将公布利率决议,交易商资金调度偏向保守,附买回承作以短天期为主.
然而,有部分交易商也开始承作跨月交易,成交利率则稳于既有区间.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.(完)
--集体采写 李盈蒨;审校 乔艳红
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