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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 18:48 BJT

〔全球金属〕中国在海外寻求镍资产--国开行国际高层

路透香港3月21日电---中国国家开发银行国际控股公司的主管周三表示,中国正寻求海外铜、铀、铁矿石、焦煤和镍等资源.

"由于我们是亚洲最大镍企业的最大股东,我们也非常积极为该公司寻找类似的资产,同时也是为我们未来的投资做考量,"国开行国际的主管Lei Mu在香港一场记者会上称.

中国已在全球大量买进铜、铀、铁矿石和焦煤等资产,但尚未大量敲进镍资产.(完)

--编译 王冠中;审校 王洋

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