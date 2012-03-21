全球外汇市场3月22日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
3月21日(三)
2330 - 路透日本3月短观调查
2350 - 日本2月贸易收支及进出口数据
3月22日(四)
0130 - 日本央行审议委员森本宜久向神户商界高管发表讲话,0500GMT召开新闻发布会
-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会与全行委员会会议.无公布利率计划.
0700 - 瑞士2月贸易收支
0730 - 欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在Antares基金会主办的一场论坛中发表演说.
0758 - 法国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值
0828 - 德国3月制造业PMI初值
0858 - 欧元区3月制造业PMI初值
0900 - 荷兰财长Jan Kees de Jager在议会就欧债危机及相关主题发表演讲.
0900 - 意大利2月对非欧盟国家贸易收支
0930 - 英国2月零售销售
1000 - 欧元区1月工业订单
1230 - 美国3月17日当周初请失业金人数
1240 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在2012年公共部门金融会议中就经济情势发表简报
1400 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德、联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛、美国证券交易委员会(SEC)委员Elisse Walter、联邦存款保险公司(FDIC)代理董事长Martin Gruenberg以及代理通货监理官John Walsh在参议院金融委员会发表证词,主题为"华尔街改革的全球调和:循序清算、衍生品及沃克尔规定"
1400 - 美国2月领先指标
1400 - 美国1月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格
1645 - 美联储主席贝南克在乔治华盛顿大学商学院发表演讲.
1700 - 瑞士央行理事丹亭在货币市场活动上发表讲话,题为"低利率的世界".
2000 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在布鲁金斯学会讨论"联邦公开市场委员会(FOMC)前瞻指引的宏观经济效应".
2030 - 美联储一周资产负债表
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
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