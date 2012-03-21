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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 06:53 BJT

全球外汇市场3月22日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月21日(三)

2330 - 路透日本3月短观调查

2350 - 日本2月贸易收支及进出口数据

3月22日(四)

0130 - 日本央行审议委员森本宜久向神户商界高管发表讲话,0500GMT召开新闻发布会

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会与全行委员会会议.无公布利率计划.

0700 - 瑞士2月贸易收支

0730 - 欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在Antares基金会主办的一场论坛中发表演说.

0758 - 法国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值

0828 - 德国3月制造业PMI初值

0858 - 欧元区3月制造业PMI初值

0900 - 荷兰财长Jan Kees de Jager在议会就欧债危机及相关主题发表演讲.

0900 - 意大利2月对非欧盟国家贸易收支

0930 - 英国2月零售销售

1000 - 欧元区1月工业订单

1230 - 美国3月17日当周初请失业金人数

1240 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在2012年公共部门金融会议中就经济情势发表简报

1400 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德、联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛、美国证券交易委员会(SEC)委员Elisse Walter、联邦存款保险公司(FDIC)代理董事长Martin Gruenberg以及代理通货监理官John Walsh在参议院金融委员会发表证词,主题为"华尔街改革的全球调和:循序清算、衍生品及沃克尔规定"

1400 - 美国2月领先指标

1400 - 美国1月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格

1645 - 美联储主席贝南克在乔治华盛顿大学商学院发表演讲.

1700 - 瑞士央行理事丹亭在货币市场活动上发表讲话,题为"低利率的世界".

2000 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在布鲁金斯学会讨论"联邦公开市场委员会(FOMC)前瞻指引的宏观经济效应".

2030 - 美联储一周资产负债表

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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