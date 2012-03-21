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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 07:14 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月22日

汤森路透3月21日电---以下为标准普尔500企业中将于3月22日(周四)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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BMO Q3 2012 ConAgra Foods Inc (CAG) 0.49 12 0.50

11:30 Q3 FY12 联邦快递(FedEx) (FDX) 1.35 23 0.81

Q4 Gamestop Corp. (GME) 1.72 17 1.56

AMC Q3 2012 耐克公司(耐吉,Nike) (NKE) 1.16 18 1.08

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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