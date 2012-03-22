〔中美贸易〕美国制造商有信心中国光伏产品将被课征更高的进口关税

路透华盛顿3月21日电---美国光伏制造联盟的首席律师周三表示,美国光伏面板(太阳能面板)制造商有信心政府会对中国光伏面板课征更高的进口关税,尽管美国政府初裁的反补贴税率大大低于市场预期.

美国商务部周二宣布对中国光伏产品课征不到5%的"反补贴税".商务部将会在5月宣布反倾销税初裁决定,料将会课以更高的"反倾销税".

另外,商务部计画调查数件遭控的中国计画,这些计画均不在周二初裁决定涵盖之范围.所以将在6月宣布最终的反补贴税率可能会高出许多.

"我们有很好的理由相信最终税率可能会增加,"Timothy Brightbill说.他是代表美国光伏制造联盟(Coalition for American Solar Manufacturing)的律师团成员之一.

美国光伏制造联盟去年提起诉愿时,要求对中国产品征收超过100%的反倾销税,以抵销中方不公平定价作法,并要求以数额不明的反补贴税来抵销所谓的中国政府补贴.

美国商务部周二判定,全球最大光伏面板生产商无锡尚德STP.N的初步反补贴税率为2.90%,而天合光能(TSL.N)的初步反补贴税率则为4.73%.其他中国光伏面板制造商及出口商的初步反补贴税率为3.59%. [ID:nSB1446930]

该税率水平其实大大低于此前的市场预期.分析师原先预期初步的反补贴税率介于20-30%.(完)