〔中美贸易〕美国制造商有信心中国光伏产品将被课征更高的进口关税

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透华盛顿3月21日电---美国光伏制造联盟的首席律师周三表示,美国光伏面板(太阳能面板)制造商有信心政府会对中国光伏面板课征更高的进口关税,尽管美国政府初裁的反补贴税率大大低于市场预期.
美国商务部周二宣布对中国光伏产品课征不到5%的"反补贴税".商务部将会在5月宣布反倾销税初裁决定,料将会课以更高的"反倾销税".
另外,商务部计画调查数件遭控的中国计画,这些计画均不在周二初裁决定涵盖之范围.所以将在6月宣布最终的反补贴税率可能会高出许多.
"我们有很好的理由相信最终税率可能会增加,"Timothy Brightbill说.他是代表美国光伏制造联盟(Coalition for American Solar Manufacturing)的律师团成员之一.
美国光伏制造联盟去年提起诉愿时,要求对中国产品征收超过100%的反倾销税,以抵销中方不公平定价作法,并要求以数额不明的反补贴税来抵销所谓的中国政府补贴.
美国商务部周二判定,全球最大光伏面板生产商无锡尚德STP.N的初步反补贴税率为2.90%,而天合光能(TSL.N)的初步反补贴税率则为4.73%.其他中国光伏面板制造商及出口商的初步反补贴税率为3.59%. [ID:nSB1446930]
该税率水平其实大大低于此前的市场预期.分析师原先预期初步的反补贴税率介于20-30%.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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