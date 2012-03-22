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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 08:14 BJT

《台湾报摘》--经济日报3月22日

* 头版头条:

--永丰余集团宣布旗下文化用纸事业体并入中华纸浆(1905.TW),永丰余造纸(1907.TW)则更名为"永丰余投资控股股份有限公司".永丰余董事长邱秀莹称,未来各事业体独立专精,资产资源活化,有助于引进策略联盟伙伴、壮大规模.

* 其他:

--台湾经济部次长林圣忠昨日在国民党中常会表示,美韩自由贸易协定(FTA)生效后,台湾GDP可能减少0.04个百分点,面临威胁或冲击产品占年度输美总值9.78%,金额33.68亿美元,对台湾将产生相当程度的影响.

--寿险业者建议金管会应该松绑购买土地禁令,对此金管会主委陈裕璋表示,必须很审慎考量.金管会昨天晚间也发布新闻稿指出,目前规定符合实际所需,尚无检讨修正必要.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 张喜良

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