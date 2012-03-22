《台湾报摘》--经济日报3月22日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--永丰余集团宣布旗下文化用纸事业体并入中华纸浆(1905.TW),永丰余造纸(1907.TW)则更名为"永丰余投资控股股份有限公司".永丰余董事长邱秀莹称,未来各事业体独立专精,资产资源活化,有助于引进策略联盟伙伴、壮大规模.
* 其他:
--台湾经济部次长林圣忠昨日在国民党中常会表示,美韩自由贸易协定(FTA)生效后,台湾GDP可能减少0.04个百分点,面临威胁或冲击产品占年度输美总值9.78%,金额33.68亿美元,对台湾将产生相当程度的影响.
--寿险业者建议金管会应该松绑购买土地禁令,对此金管会主委陈裕璋表示,必须很审慎考量.金管会昨天晚间也发布新闻稿指出,目前规定符合实际所需,尚无检讨修正必要.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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