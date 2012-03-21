〔金砖国家〕3月21日股汇市收盘纵览

路透3月22日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月21日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.21%,报1,047.62点.
中国股市:沪综指微幅收升.全国社保基金理事会受托投资运营广东省部分养老金的消息一度刺激大盘冲高,但随后其声明称不应将其理解为入"股市",令大盘逐波回落,早盘涨幅大部缩减.沪综指.SSEC收报2,378.195点,上涨1.356点或0.06%,今日沪市A股成交金额为948亿元人民币,上日为944.3亿元. [.SSCN]
香港股市:连续第四个交易日下跌,受到金融和地产板块疲弱的拖累,因投资者在公布关键财报前锁定获利,令年初以来的一波涨势停止.恒生国企指数.HSCE收跌0.9%.恒生指数.HSI收低0.2%,脱离日低,技术图表显示在20,800点处获得支撑.恒生指数过去四个交易日累计下跌2.3%,但今年迄今仍上涨逾13%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘微升,并且在购汇需求支撑下,主要交投区间依旧低于中间价水平.交易员称,今日人民币兑美元中间价随美元指数.DXY有所下调,但未有明显突破,市场无法从中寻找方向,因此仍继续观望监管层是否会宣布扩大人民币弹性等政策.在此期间,预计汇价将以随海外市场展开盘整为主.[CNY/CN][ID:nSB1446546]
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印度股市:连续两天上涨,收高1.65%,创近两周单日最大百分比涨幅,在增长希望重燃下由侧重出口的软件企业和金融股领涨.指标BSE指数.BSESN收升285.53点至17,601.71点.30档成分股中有25档上升.[.BO]
印度汇市:印度卢比跌至两周来最弱水准,尽管当地股市人气复苏,且央行疑似抛出美元以支撑本币.印度卢比兑美元INR=D2收报50.66/67,距3月7日所及低点50.68不远.周二收报50.39/40.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,686.910点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS下跌0.55%至895.45点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.09%至29.2700;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.18%,报38.6400.
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巴西股市:连跌两天,圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下滑0.65%,至66,860.05点,大宗商品个股领跌,因市场持续担忧中国增长放缓.[ID:nL1E8QL1KY]
巴西汇市:对于当局进一步干预的预期抑制投资者买进巴西货币.巴西雷亚尔兑美元BRBY收低0.09%,报1.819,自该国政府上个月开始在现汇市场干预,以抑制本币升值后,雷亚尔的吸引力已下降.[ID:nL1E8QL1F3]
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南非股汇市:因假期休市.[.J][ZAR/](完)
--编译 张若琪;审校 张明钧