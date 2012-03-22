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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 08:22 BJT

《外汇动态》日圆上涨,此前日本公布2月贸易收支意外呈现顺差

0003GMT--美元兑日圆JPY=下滑约30个点子,跌至日内低位约83.14日圆.此前公布的数据显示,日本2月贸易收支意外录得顺差为329亿日圆,路透调查预估为逆差1,200亿日圆.[ID:nSB1447490]

美元兑日圆最新下跌0.3%,纽约尾盘时为83.19日圆.(完)

--编译 李婷仪;审校 王丽鑫

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