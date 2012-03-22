〔美国金融〕美参议员力促监管者对石油期货市场实施仓位限制

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透华盛顿3月21日电---美国参议员周三升高对美国大宗商品监管者的压力,公布通过控制油市过度投机、以降低高涨的燃料价格的立法议案.
此议案将要求商品期货交易委员会(CFTC)在该措施成为正式法律的14天内,行使紧急权限对石油期货市场施加仓位限制.
"美国人民不应被华尔街投机客挟持."支持该议案的六名参议员之一Amy Klobuchar在记者会称.
议员们表示近期油价高涨并未反映供需基本面.
根据美国能源资料协会(EIA),过去一个月美国汽油价格跳升近30美分,使全国平均价格升至每加仑3.87美元.
燃料成本飞涨在国会引发争论,共和党人表示奥巴马政府在促进国内石油生产方面的努力不够,而部分民主党人则归咎市场投机客.
CFTC已完成仓位限制规定,将限制一家交易商所能持有的石油等28种大宗商品合约数;但尚未执行.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。