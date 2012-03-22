〔美国金融〕美参议员力促监管者对石油期货市场实施仓位限制

路透华盛顿3月21日电---美国参议员周三升高对美国大宗商品监管者的压力,公布通过控制油市过度投机、以降低高涨的燃料价格的立法议案.

此议案将要求商品期货交易委员会(CFTC)在该措施成为正式法律的14天内,行使紧急权限对石油期货市场施加仓位限制.

"美国人民不应被华尔街投机客挟持."支持该议案的六名参议员之一Amy Klobuchar在记者会称.

议员们表示近期油价高涨并未反映供需基本面.

根据美国能源资料协会(EIA),过去一个月美国汽油价格跳升近30美分,使全国平均价格升至每加仑3.87美元.

燃料成本飞涨在国会引发争论,共和党人表示奥巴马政府在促进国内石油生产方面的努力不够,而部分民主党人则归咎市场投机客.

CFTC已完成仓位限制规定,将限制一家交易商所能持有的石油等28种大宗商品合约数;但尚未执行.(完)