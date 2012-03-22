版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 09:54 BJT

日本已公布经济指标--2012/3/22

经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值

(GMT时间)

----------------------------------------------------------------------------------

实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.2%-r +1.7%-r -- --

东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 -0.3% -0.4% 3月29日 --

全国核心CPI(y/y) 　 1月 -0.1% -0.1% 3月29日 --

工业生产(m/m) 　 1月 +1.9%-r +3.8%-r 3月29日 --

失业率 1月 4.6%-@ 4.6%-@ 3月29日 --

贸易收支(亿日圆) 2月 顺差329 逆差14,750 -- --

所有家庭实质支出(y/y) 1月 -2.3% +0.5% 3月29日 --

注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看日本经济数据相关资料,可点选ECONJP

--整理 李婷仪

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐