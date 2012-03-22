〔节选〕70万散户抢搭陆股小三通--台湾天下杂志

(本文由台湾《天下杂志》提供,节选自3月21日该期的「财金观测站」)

撰文／黄昭勇

投资陆股不必到香港，「陆股小三通」正式上路！

国内投资人有更便捷的投资管道参与中国企业成长，但小心高速成长企业的高风险！

金管会十四日宣布，开放证券商可以受托买卖在香港上市的「Ｈ股」，这代表了，国内投资人可以有更便捷的投资管道，参与中国企业的成长。当然，也得要承担中国企业高速成长中的高风险。

投资人委托国内证券商买卖在香港交易所上市的股票，券商须再委托香港当地的证券商交易，被称为「复委托」。

过去港股的复委托投资，投资人必须亲自到香港开户，而且只能选择用港币结算，投资人有潜藏的汇兑风险。但国人仍热衷海外投资，二○一一年，光是透过复委托投资海外股票的金额，就超过二千八百多亿元。其中，买美股一千一百多亿元；买港股更达一千三百多亿元，是国人投资海外股票的前两大。

金管会开放投资人可以透过国内证券户直接复委托买港股中的Ｈ股，也可以选择用新台币作为结算币别，让国内投资人多了解资产配置的选择，宛若是「陆股小三通」。

证券商公会统计，在台湾登记有案的证券商，海外复委托买卖股票金额以富达证券、摩根证券最多。但这两家券商服务的对象，基本上是「自家人」，也就是富达、摩根在台湾募集的共同基金，在投资海外股票时，会委托两家券商下单。真正服务一般投资人的证券商，则以元大证券、凯基证券分居一、二名。

这些在香港的H股，有一三八档在港交所的主板；二十九档在创业板。市值最高的建行Ｈ股，二月底市值达一．五七兆港币，约六兆台币，约为台湾所有上市公司市值共二十四兆台币的四分之一。

也因此，国内投资人过去习惯于小型、高成长个股的活泼股性，在Ｈ股的投资上不一定行得通。尤其，中国放弃今年经济成长保八的目标，势必会影响到中国企业的发展，也不利中国企业的股价表现。

中国的股市正处于低迷期，新上任的中国证监会主席郭树清计划实施股市改革，主要方向是保护投资人、提高市场透明度与引进资金等，就是要解决中国股市的疲弱走向。

陆股小三通上路初期，投资人最好还是多做功课，了解中国企业的表现，别只光看「中国」题材就隔海买股，否则赔钱的机率恐怕不小。

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