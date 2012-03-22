版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 10:44 BJT

《外汇专栏》中国成长减缓将打压拉美货币,墨西哥比索或表现突出

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley;编译 龚芳/王兴亚/杜明霞/张荻/李婷仪

路透伦敦3月21日电---对中国经济成长减缓的疑虑不仅在本周打压澳元汇价,与商品相关的拉丁美洲货币亦因而受挫,但墨西哥比索可能是个亮点.

巴西雷亚尔BRL=周二受到打击,而智利披索CLP=及秘鲁索尔PEN=PE可能也会承压,因其走势前景与中国经济成长或多或少有些关联.

澳元周二走贬,此前必和必拓(BHP.AX)指称,有迹象显示中国铁石需求趋于平缓[ID:nSB1442578].

中国无疑是2011年全球最大的铁矿石进口国,进口量达6.42亿吨,而全球总量为10.71亿吨.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐