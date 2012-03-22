《外汇专栏》中国成长减缓将打压拉美货币,墨西哥比索或表现突出

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley;编译 龚芳/王兴亚/杜明霞/张荻/李婷仪
路透伦敦3月21日电---对中国经济成长减缓的疑虑不仅在本周打压澳元汇价,与商品相关的拉丁美洲货币亦因而受挫,但墨西哥比索可能是个亮点.
巴西雷亚尔BRL=周二受到打击,而智利披索CLP=及秘鲁索尔PEN=PE可能也会承压,因其走势前景与中国经济成长或多或少有些关联.
澳元周二走贬,此前必和必拓(BHP.AX)指称,有迹象显示中国铁石需求趋于平缓[ID:nSB1442578].
中国无疑是2011年全球最大的铁矿石进口国,进口量达6.42亿吨,而全球总量为10.71亿吨.
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。