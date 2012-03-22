《外汇专栏》中国成长减缓将打压拉美货币,墨西哥比索或表现突出

撰稿 Neal Kimberley;编译 龚芳/王兴亚/杜明霞/张荻/李婷仪

路透伦敦3月21日电---对中国经济成长减缓的疑虑不仅在本周打压澳元汇价,与商品相关的拉丁美洲货币亦因而受挫,但墨西哥比索可能是个亮点.