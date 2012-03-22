《热点透视》各界对英国预算反应冷淡理所当然

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撰稿 Ian Campbell 编译 张明钧

路透伦敦3月21日电---英国财政大臣奥斯本(George Osborne)遭到冷遇可谓理所当然.在庞大赤字及各评级机构威胁摘除顶级评级等制约因素下,奥斯本努力地在其预算书中变出一些新花样.给超级富裕及景况较差的民众都减轻税负,并进一步降低企业税率,对乐观情绪、经济增长和复苏而言,都带来些许有利影响.但维持财政节制的必要性,意味着奥斯本得一手给出去一手拿进来.

奥斯本主张预算要让劳动获得回报、支持企业发展、并改革税赋体制.诚哉斯言,但却为德不卒.就财政方面而言,其决策的主要变革点为提高个人所得税起征点.这让那些低收入者获得助益,并鼓励他们用谋职替代领取社会福利.

将企业税率进一步调降1个百分点至24%,料受到企业界的欢迎.和爱尔兰一样,英国可能会察觉偏低的企业税赋将会有助于吸引外国投资,并刺激经济、成长和就业多元化发展.

不过在政治方面而言,奥斯本最重大的决定就是在明年将所得超过15万英镑者的最高税率从50%降至45%.这项税率是在工党主政时期推行,看来并未产生太多税收,调降税率后一年预料仅将减损1亿英镑的税收.这还不到奥斯本预估提高高价房屋印花税、及封堵富裕人群逃税漏洞所增税收的五分之一.

所得税是不利于鼓励劳动的因素,部分高所得者会因此减少工作、扩大逃税或者是移居海外.不过政府仍不免招致为富人减税、惩罚景况较差民众尤其是退休人士的骂名;倚赖养老金过活的退休人士的免税额已经遭到冻结.

不幸的是,英国的财政状况让奥斯本没太多摆阔的空间.就算有这么多节约措施及削减支出的讨论,2012/13年度政府支出占国内生产总值(GDP)的比重仍达6%.无论抨击奥斯本的人士怎么说,奥斯本已经没有太多办法在不危及财政节约措施的基础上提出振兴经济、以及政府整体复苏规画的对策.(完)