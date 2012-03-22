〔台湾个股〕中钢称未来五年投资15-20亿台币于东南亚设10个裁剪厂

路透台北3月22日电---台湾钢铁业龙头--中钢(2002.TW)周四表示,未来五年将在东南亚设立10个钢铁裁剪厂,投资金额在15-20亿台币;此外预估第二季接单量将较第一季的250万吨成长7-10%.

中钢新任总经理宋志育在记者会场边并向路透表示,新厂设立地点将包括泰国、中国大陆、印尼、马来西亚以及越南等.

中钢上日公告董事会已决议通过增资中钢澳洲子公司91.5亿台币,进行原料资源投资与开发,以提高公司料源自给率及降低采购成本.且该公司今年上半年在澳洲购入矿场权益可望再下一城.[ID:nST0443020]

本地时间12:18时,中钢跌0.33%报29.95台币;台湾加权股价指数.TWII则升0.79%.(完)