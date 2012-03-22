〔台湾个股〕中钢称未来五年投资15-20亿台币于东南亚设10个裁剪厂

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透台北3月22日电---台湾钢铁业龙头--中钢(2002.TW)周四表示,未来五年将在东南亚设立10个钢铁裁剪厂,投资金额在15-20亿台币;此外预估第二季接单量将较第一季的250万吨成长7-10%.
中钢新任总经理宋志育在记者会场边并向路透表示,新厂设立地点将包括泰国、中国大陆、印尼、马来西亚以及越南等.
中钢上日公告董事会已决议通过增资中钢澳洲子公司91.5亿台币,进行原料资源投资与开发,以提高公司料源自给率及降低采购成本.且该公司今年上半年在澳洲购入矿场权益可望再下一城.[ID:nST0443020]
本地时间12:18时,中钢跌0.33%报29.95台币;台湾加权股价指数.TWII则升0.79%.(完)
--记者 林妙容; 撰写 张雅菁; 审校 张喜良
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。