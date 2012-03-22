〔台湾个股〕中钢称五年内投资至多20亿台币于东南亚设厂,4-5月将扭亏(更新版)

(新增细节)

* 未来五年设10个裁剪厂,完整东南亚布局

* 第一季确定亏损,4-5月将有盈余

* 第二季原料价格料微跌,下半年情势难明

路透台北3月22日电---台湾钢铁业龙头--中钢(2002.TW)周四表示,为完整东南亚布局,将在未年五年于该区投入15-20亿台币设10个裁剪厂.而在业绩方面,第一季已确定亏损,但4-5月料将转亏为盈.

中钢总经理宋志育在记者会场边并向路透表示,新厂设立地点将包括泰国、中国大陆、印尼、马来西亚以及越南等.而在这些地区设厂时,将寻求当地合作伙伴,以深入当地市场,特别是打入汽车厂的供应链.

他还指出,预估第二季的接单量将较上季成长7-10%,第一季的接单约在250万吨左右.

"第一季热轧、冷轧(订单)没那么好,但是第二季这些产品的订单开始复苏,看起来第二季会比第一季好.下半年希望能更好."宋志育说.

他同时指出,中钢累计1月及2月已亏损逾13亿台币,3月正努力损益两平,因此第一季已确定亏损.不过在此前微幅上调4-5月的内销盘价约1.1%后,价格趋扬且订单成长,4-5月可望转亏为盈.

钢铁业者估计,第二季煤铁原料将较第一季跌约4-6%,中钢表示认同.宋志育称煤铁原料在第二季确实将微幅走跌.不过下半年因中国钢铁生产量可望走高,原料矿商是否将因此提价仍难预料.外界预估第一季中钢煤料约在每吨200美元左右;铁矿原料约在每吨130美元.

为达到2015年煤铁料源自给率达30%的战略目标,中钢上日公告董事会已决议通过增资中钢澳洲子公司91.5亿台币,进行原料资源投资与开发,以提高公司料源自给率及降低采购成本.且该公司今年上半年在澳洲购入矿场权益可望再下一城.[ID:nST0443020]

此外,政府酝酿调涨电价二成,宋志育称将对中钢一年电费增加约9-10亿台币的成本.但该公司已透过调整用电量高的产品至离峰便宜电价时间生产等节措施,估一年将为该公司撙节约5亿台币.

中钢周四收跌0.17%报30台币;台湾加权股价指数.TWII则升0.98%.(完)