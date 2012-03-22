《热点透视》美联储理事会必须全员到齐,为退出政策掌舵

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane; 编译 蔡美珍

路透纽约3月21日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)是全球最具影响力的机构之一,但从2006年以来美联储理事会一直处于缺额状态.

白宫提名两位具备资格且备受推崇的候选人,以便让美联储的七人理事会全数补满.其中一名候选人甚至是共和党人士.在国会山庄的险恶环境下,任命案能否过关充满不确定性.不过这一次,如果再利用提名过程作为立法利益交换的工具,将为全球金融市场增添风险.

参议院金融委员会周二举行了任命案听证案,两位提名人分别是哈佛大学经济学家史坦(Jeremy Stein)及私募企业高层主管鲍威尔(Jerome Powell).虽然参院金委会预料最快下周将会通过任命案,但这对分属不同党派的候选人,仍然必须争取参议院全院通过.上一个获提名出任美联储理事的候选人是诺贝尔得主戴蒙德(Peter Diamond),但共和党议员利用审查任命案,向民主党展开报复,让美联储看看谁才是老大,戴蒙德对提名过程极度不满,而放弃任命提名.之后,美国总统奥巴马今年稍早又动用了休会任命权,任命科德雷(Richard Cordray)出任消费者金融保护局局长.

如果国会没能迅速通过史坦与鲍威尔的任命案,将有导致美联储理事缺额情况延续至11月总统大选之后的危险.这或许看起来没什么,因为美联储主席贝南克已经说过,美联储预计会按兵不动到2014年.但倘若经济加速反弹,美联储将必须大幅提前认真思考退出超宽松政策.回归常态已经不再只是调升利率.光是调整美联储实施不久的利率预期,就有推动市场利率大升的潜力.美联储买债措施不再持续,或最终予以逆转,也可能有同样效果.

这类转变的时机一直都很难预测,这也就是为什么最好要让史坦及鲍威尔在重头戏展开前就定位的原因.尤其,在理事会成员背景明显偏向学术理论派之际,鲍威尔的看法将成为理事会的资产.他任职凯雷投资集团(Carlyle Group)及投行Dillon Read的经历,将带进市场观点;自从摩根士丹利(MS.N)前主管瓦尔许去年辞去美联储理事一职后,市场观点方面便付之阙如.更多元的观点及经历能让美联储发挥最佳职能,参议院愈快体认到这点愈好.(完)