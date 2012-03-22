〔新西兰经济〕第四季经济成长放缓,利率料维持不变

路透惠灵顿3月22日电---新西兰第四季经济增长意外放缓,因制造业的疲态及政府减少支出盖过出口的增加,这支持了利率或较长期维持不变的看法.

新西兰去年10-12月季度国内生产总值(GDP)经季节调整后较第三季成长0.3%,路透调查和新西兰央行均预估成长0.6%.[ID:nSB8526630]

第三季经济下修为成长0.7%.该季经济上升是由于库存大幅增补,且橄榄球世界杯吸引数以万计外国游客在9月和10月赴该国消费.

"这凸显出利率收紧的周期可能延至今年以后,要到2013年."高盛分析师Philip Borkin称.

新西兰元兑美元NZD=一度跌逾0.0033美元,至0.8106的低位,之后削减跌幅,约报0.8130.

金融市场目前反映未来12个月升息29个基点,低于周三所及36个基点的四个月高位.

新西兰央行曾指出,2012年多数时间其指标利率可望维持在2.5%的纪录低位.新西兰的指标利率自去年3月以来即维持在该水准.(完)