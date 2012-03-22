〔新西兰经济〕第四季经济成长放缓,利率料维持不变

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透惠灵顿3月22日电---新西兰第四季经济增长意外放缓,因制造业的疲态及政府减少支出盖过出口的增加,这支持了利率或较长期维持不变的看法.
新西兰去年10-12月季度国内生产总值(GDP)经季节调整后较第三季成长0.3%,路透调查和新西兰央行均预估成长0.6%.[ID:nSB8526630]
第三季经济下修为成长0.7%.该季经济上升是由于库存大幅增补,且橄榄球世界杯吸引数以万计外国游客在9月和10月赴该国消费.
"这凸显出利率收紧的周期可能延至今年以后,要到2013年."高盛分析师Philip Borkin称.
新西兰元兑美元NZD=一度跌逾0.0033美元,至0.8106的低位,之后削减跌幅,约报0.8130.
金融市场目前反映未来12个月升息29个基点,低于周三所及36个基点的四个月高位.
新西兰央行曾指出,2012年多数时间其指标利率可望维持在2.5%的纪录低位.新西兰的指标利率自去年3月以来即维持在该水准.(完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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