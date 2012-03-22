〔台湾债市〕RP利率平稳,央行会议召开在即但无碍资金调度

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北3月22日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四平稳.投信和寿险资金供应不虞匮乏,加上市场大多认为中央银行于稍晚理监事会议中,将做出利率维持不变的决策,交易商到期续做意愿高,利率也持稳未变.
资金调度人士指出,近日市场钱多券少,且券商缺口不大,投信买券意愿积极,都得预先框券,其中又以非公债类特别抢手.不过,有交易商称,随着季底接近态度趋于谨慎,部份投信资金供应渐减,分配略见不均,惟目前还不至于影响调度.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.
根据路透访查13家金融机构,全数金融机构认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916](完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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