〔台湾债市〕RP利率平稳,央行会议召开在即但无碍资金调度

路透台北3月22日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四平稳.投信和寿险资金供应不虞匮乏,加上市场大多认为中央银行于稍晚理监事会议中,将做出利率维持不变的决策,交易商到期续做意愿高,利率也持稳未变.

资金调度人士指出,近日市场钱多券少,且券商缺口不大,投信买券意愿积极,都得预先框券,其中又以非公债类特别抢手.不过,有交易商称,随着季底接近态度趋于谨慎,部份投信资金供应渐减,分配略见不均,惟目前还不至于影响调度.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.

根据路透访查13家金融机构,全数金融机构认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916](完)