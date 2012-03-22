〔澳新汇市〕澳元及新西兰元兑美元下跌,因汇丰中国PMI疲弱

路透惠灵顿/悉尼3月22日电---澳元和新西兰元兑美元周四大跌,因汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)3月初值意外下滑,重燃中国经济将大幅放缓的疑虑.[ID:nSB1446444]

澳元兑美元AUD=D4日内下跌0.7%,至两个月低位1.0387.跌破了主要支撑位1.0400,该处是200日移动均线切入位以及11月至2月升势的38.2%回档位.有效跌破的话将是重大偏空讯号.下道支撑位在100日移动均线切入位1.0374.