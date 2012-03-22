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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 11:19 BJT

〔日本债市〕公债持稳,受财年底前买盘预期心理支撑

路透日本3月22日电---日本政府公债周四持稳,市场预期下周日本财年结束前将有低接买盘,此预期心理令债市获得支撑.

10年期公债期货2JGBv1几近持平,微升0.02点,至141.57,而10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC持平报1.020%,早盘曾跌至1.005%,

10年期公债收益率上周升至三个月高点1.060%,但据称已出现退休基金及保险公司买盘.

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