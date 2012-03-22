〔路透专访〕糖价近期大涨后,可能触及短线顶部--Kingsman

路透日内瓦3月21日电---咨询人士Jonathan Kingsman周三警告,糖价继本周劲扬至三周高位后,存在下跌的风险;其并指称,抢进糖的基金可能对巴西产量不如预期的传言反应过度.

洲际交易所(ICE)5月原糖期货SBc1周二劲扬至每磅26.20美分的高位,此前市场传言可能调降对产糖大国巴西的产量预估,因该国中南部气候持续乾燥.

糖价周三上涨0.27美分,或1.1%,成为每磅25.88美分.

"目前市场反应(近期的涨势)可能有点太大,"Kingsman在为期一天的Kingsman欧洲糖业研讨会场边受访时指出;超过100名欧洲糖业贸易及行业领袖参与这项会议.

"看来昨天的交易可能已经触及短线的顶部,"他表示.

"除了巴西以外,市场所接获的消息都偏空,"他指的是印度及泰国等产糖大国料将大量供给的消息.

商品贸易商Louis Dreyfus的交易员Omar al-Dahhan在会中发表演说时指出,"市场人士误解近期糖价的涨势."

他补充说,这波涨势引发产糖大国抛出糖的卖单.

"还待花上一段时日,供给过剩的状况才会反映到市场面,"Dahhan指的是来自产糖大国的糖产出.

Kingsman表示,他迄今仍维持1月时的预测,即2012/13年巴西中南部糖产量为3,280万吨,甘蔗产量为5.20亿吨.(完)