〔日本股市〕早盘上涨但午盘可能遭逢卖压,因汇丰中国PMI数据疲弱

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京3月22日电---日股日经指数周四上涨,不过市场人士预计午盘将面临卖压,此前公布的数据显示中国制造业活动连续第五个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1446444]
早盘结束时,日经指数.N225上涨0.4%,至10,126.71点.没多久汇丰3月中国PMI数据即公布.
野村控股(8604.T)下跌1.3%,继上日挫低4.1%之后续跌.此前有消息人士称该公司员工涉及内线交易.
东证股价指数.TOPX上涨0.5%至863.19点.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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