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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 11:24 BJT

〔日本股市〕早盘上涨但午盘可能遭逢卖压,因汇丰中国PMI数据疲弱

路透东京3月22日电---日股日经指数周四上涨,不过市场人士预计午盘将面临卖压,此前公布的数据显示中国制造业活动连续第五个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1446444]

早盘结束时,日经指数.N225上涨0.4%,至10,126.71点.没多久汇丰3月中国PMI数据即公布.

野村控股(8604.T)下跌1.3%,继上日挫低4.1%之后续跌.此前有消息人士称该公司员工涉及内线交易.

东证股价指数.TOPX上涨0.5%至863.19点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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