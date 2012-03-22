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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 11:26 BJT

西方抨击伊朗向叙利亚阿萨德政权提供武器

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国3月21日电---美国和英国周三在联合国抨击伊朗向叙利亚政府运送武器，称后者用来镇压反对派。

西方政府报告指出，伊朗违反联合国制裁决议，非法向叙利亚总统阿萨德政府提供武器，后者用来镇压抗议者。伊朗和叙利亚对此予以否认。

西方外交官在联合国安理会简布会上，对伊朗加以指责。

基于联合国制裁伊朗决议，伊朗不得出口武器。2011年一项联合国报告批评伊朗向叙利亚走私武器，但当时西方外交官称这些武器是转运给黎巴嫩和巴勒斯坦武装分子的。（完）

--编译：朱淑珍;发稿：张家伟

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