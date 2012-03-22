西方抨击伊朗向叙利亚阿萨德政权提供武器

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国3月21日电---美国和英国周三在联合国抨击伊朗向叙利亚政府运送武器，称后者用来镇压反对派。
西方政府报告指出，伊朗违反联合国制裁决议，非法向叙利亚总统阿萨德政府提供武器，后者用来镇压抗议者。伊朗和叙利亚对此予以否认。
西方外交官在联合国安理会简布会上，对伊朗加以指责。
基于联合国制裁伊朗决议，伊朗不得出口武器。2011年一项联合国报告批评伊朗向叙利亚走私武器，但当时西方外交官称这些武器是转运给黎巴嫩和巴勒斯坦武装分子的。（完）
--编译：朱淑珍;发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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